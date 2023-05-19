Белгородца оштрафовали за выкрикивание украинских лозунгов на улице

Волоконовский райсуд Белгородской области признал местного жителя Василия Скляренко виновным в дискредитации использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.03 КоАП РФ) и назначил ему штраф в 30 тыс. руб. Это следует из опубликованного постановления.

В документе говорится, что Скляренко 5 апреля, находясь на улице возле офиса «семейного врача», неоднократно «в присутствии посторонних граждан» выкрикнул лозунг «Слава Украине!» Дело рассматривалось в отсутствии Скляренко. Он письменно заявил, что в его действиях якобы отсутствует состав правонарушения, поскольку «это личное субъективное мнение в отношении СВО». Его действия подтвердили несколько свидетелей.

Суд отметил, что утверждение Скляренко о «свободе выражения мнения» не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения: «Он понимал значение своих действий и высказываний, осуществляемых им в период времени, когда проводится специальная военная операция на Украине, выполнял действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ».

Смягчающим обстоятельством суд посчитал наблюдение Скляренко у врача.

О происходящем в Черноземье 19 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин