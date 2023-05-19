В «Ночь музеев» в Петербурге запустят четыре автобусных маршрута

Желающие посетить городские музеи в рамках ежегодной международной акции «Ночь музеев» в эти выходные в Петербурге могут воспользоваться четырьмя специальными автобусными маршрутами. Они будут работать с 23:00 субботы, 20 мая, до 06:00 воскресенья, 21 мая. Проезд будет осуществляться по билетам «Ночи музеев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2018 год. Ночь музеев в Музее транспорта

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ 2018 год. Ночь музеев в Музее транспорта

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, все маршруты будут пересекаться на Исаакиевской площади (остановка у Александровского сада). При этом останавливаться транспорт будет только около музеев, которые участвуют в ночной культурной программе.

Маршрут «Центр-1» проследует от Исаакиевской площади до проспекта Стачек. На нем можно будет доехать до Военно-морского музея, Музея железных дорог России, усадьбы княгини Дашковой и других.

Маршрут «Центр-2» свяжет Исаакиевскую площадь и Шпалерную улицу. Желающие смогут добраться на этом автобусе до Военно-медицинского музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея «Вселенная Воды» и т.д.

Маршрут «Центр-3» поедет от Исаакиевской площади до площади Александра Невского. Автобусы будут останавливаться у Музея городской скульптуры, Музея театрального и музыкального искусства, Центра Михаила Шемякина.

«Васильевский остров — Петроградская сторона» станет самым протяженным. Пассажиры смогут доехать на автобусах до Музея почвоведения, Музея Академии художеств, Музея петербургского авангарда, Планетария и других культурных локаций.

Обслуживать маршруты в «Ночь музеев» будет СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

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