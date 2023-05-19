Замглавы МИДа Рябков: Россия готова к диалогу с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится. С заявлением господин Рябков выступил в эфире федеральных телеканалов.

«Доктринально, официально объявлено, что Россия — это острая угроза, а стратегический соперник — Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность. Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим»,— сказал господин Рябков (цитата по ТАСС).

Главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов усиливающийся Китай и «все еще» опасную Россию в октябре 2022 года назвал Пентагон в рамках новой Обороной стратегии страны.

4 апреля господин Рябков охарактеризовал отношения с Соединенными Штатами на текущем этапе термином «крах». Ответственность за это замглавы российского МИДа возложил на Вашингтон.

Подробно об отношениях России и США в 2022 году — в материале «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Григорий Лейба