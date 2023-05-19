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Коммерсантъ FM
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Nikkei: конфликт на Украине привел к росту экспорта вооружений из Южной Кореи

Информационное агентство Nikkei обратило внимание на публикацию квартальной отчетности ведущего южнокорейского производителя боеприпасов Poongsan. Доложив о росте операционной прибыли на 19,5%, до 59 млрд вон ($44 млн), компания сообщила и о резком росте экспорта своей продукции — на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными покупателями продукции южнокорейской корпорации являются США, страны Ближнего Востока и Европы. Как говорят эксперты, рост в основном связан с возникшим в Европе дефицитом боеприпасов из-за масштабных поставок на Украину.

«Poongsan, как представляется, ждет рекордный год в том, что касается продаж вооружений, из-за того, что рынок экспорта распространился и в Европу в дополнение к США и Ближнему Востоку,— отмечает аналитик Kiwoom Securities Ли Чон-хён.— Прибыльность зарубежного оборонного бизнеса (корпорации.— “Ъ”) заметно опережает внутренний бизнес».

Компания уже заявила, что намерена увеличить производство и добиться сертификации своей продукции в НАТО, что будет способствовать получению новых заказов.

Впрочем, планам компании могут помешать политические соображения. Как недавно сообщала The Washington Post, власти Южной Кореи пока противятся настойчивым просьбам Вашингтона разрешить поставки вооружений в зону конфликта. Так, например, по словам депутата парламента Южной Кореи от правящей партии «Сила народа» и бывшего военного Син Вон-сика, в минувшем году все та же Poongsan продала в США 100 тыс. артиллерийских снарядов, однако с условием, что использоваться они будут только вооруженными силами США.

Андрей Келекеев

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