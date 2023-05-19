Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков вышел из руководящего органа группы ЛСР

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков покинул пост члена совета директоров ПАО «Группа ЛСР». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «Интерфакс».

«Виктор Зубков являлся членом совета директоров до сентября 2022 года, после чего покинул его в связи с личными обстоятельствами»,— уточнили информагентству в компании.

Господин Зубков вошел в совет директоров «Группы ЛСР» в декабре 2021 года. Совет директоров ПАО «Газпром» он возглавляет с 2008 года. Кроме того, с 2014 года и по настоящее время является спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа.

Очередное годовое собрание акционеров «Группы ЛСР» планируется провести 26 июня в заочной форме — на нем, в том числе, будет избран новый состав совета директоров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Группа ЛСР» собирается продать участки под жилье возле пространства «Севкабель Порт» на Васильевском острове и апартаменты в Петровском острове из-за снижения спроса на жилье.

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