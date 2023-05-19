«Опора России» призвала расширить перечень видов деятельности для самозанятых

Президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин считает, что перечень видов деятельности, которые позволяют применять налоговый режим для самозанятых, необходимо расширить.
Александр Калинин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Особый налоговый режим — Налог на профессиональный доход (НПД) — появился в 2019 году в экспериментальном режиме на десять лет. Физлица и ИП, которые перешли в статус самозанятых, платят с доходов по льготной ставке — 4% и 6% соответственно.
«Мы считаем, что нужно расширить перечень видов деятельности, по которым может работать самозанятый. К примеру, почему квартиру сдавать можно, а апартамент — нельзя? У нас рынок туризма на 50% черный, они ничего не платят. Извините, но 13% они платить не будут, а 4% они бы заплатили»,— сказал господин Калинин на пленарной сессии форума «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей» (цитата по ТАСС).
Он также напомнил, что по итогам 2022 года самозанятые выплатили порядка 50 млрд руб. налогов. По мнению господина Калинина, 80% из общего числа самозанятых до появления режима вообще не платили соответствующие налоги.
23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что налоговый режим для самозанятых продлят после 2028 года. В апреле идею поддержали в Минэкономики.
Подробнее о том, что такое самозанятость, чем она выгодна и какие есть подводные камни,— в материале «Ъ» «Самозанятость 2023: плюсы и минусы».