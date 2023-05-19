«Опора России» призвала расширить перечень видов деятельности для самозанятых

Президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин считает, что перечень видов деятельности, которые позволяют применять налоговый режим для самозанятых, необходимо расширить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Калинин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Особый налоговый режим — Налог на профессиональный доход (НПД) — появился в 2019 году в экспериментальном режиме на десять лет. Физлица и ИП, которые перешли в статус самозанятых, платят с доходов по льготной ставке — 4% и 6% соответственно.

«Мы считаем, что нужно расширить перечень видов деятельности, по которым может работать самозанятый. К примеру, почему квартиру сдавать можно, а апартамент — нельзя? У нас рынок туризма на 50% черный, они ничего не платят. Извините, но 13% они платить не будут, а 4% они бы заплатили»,— сказал господин Калинин на пленарной сессии форума «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей» (цитата по ТАСС).

Он также напомнил, что по итогам 2022 года самозанятые выплатили порядка 50 млрд руб. налогов. По мнению господина Калинина, 80% из общего числа самозанятых до появления режима вообще не платили соответствующие налоги.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что налоговый режим для самозанятых продлят после 2028 года. В апреле идею поддержали в Минэкономики.

Подробнее о том, что такое самозанятость, чем она выгодна и какие есть подводные камни,— в материале «Ъ» «Самозанятость 2023: плюсы и минусы».

Григорий Лейба