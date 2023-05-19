Петербургского дворника приговорили к условному сроку за падение сосульки на восьмилетнего ребенка

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор сотруднику управляющей компании «Пулковская усадьба» Сергею Деткову, обвиненному в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). С дома в зоне его ответственности на восьмилетнюю девочку минувшей зимой упала наледь.

«Детков вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Вмененный Деткову инцидент произошел 13 марта на Краснопутиловской улице. С крыши дома № 98 сошла неубранная наледь, упав на проходившую мимо восьмиклассницу, причинив ей боль и нанеся ушибы. Ребенка пришлось госпитализировать в детскую больницу.

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