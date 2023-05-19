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Ростелеком создаст интеллектуальную транспортную систему в Ростовской агломерации за полмиллиарда рублей

ПАО «Ростелеком» до конца 2025 года завершит третий, четвертый и пятый этап создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Ростовской агломерации. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Подрядчик был определен в ходе открытого аукциона. Стоимость контракта составила 531 млн руб. Как сказано в сообщении на сайте правительства,в соотвествии с контрактом «Ростелеком» обязан поставить и установить контроллеры управления светофорным движением, детекторы транспортных потоков и обзорные видеокамеры, а также выполнить пусконаладку программного обеспечения интеграционной платформы ИТС.

Как сообщалось ранее, сначала региональный УФАС приостановил закупку из-за вопросов к документации, однако после внесения изменений аукцион был размещен повторно.

Кристина Федичкина

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