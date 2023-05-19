Саммит QUAD из-за Байдена перенесли в Хиросиму

Представители Австралии, Индии, США и Японии (QUAD ) встретятся 20 мая в Хиросиме, где в то же время будет проходить саммит G7, на котором обсуждают ужесточение санкций в отношении России и восстановление Украины. На встрече будет президент США Джо Байден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо)

Фото: Yuichi Yamazaki / Pool / Reuters Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо)

Фото: Yuichi Yamazaki / Pool / Reuters

«После того как президент Байден был вынужден отложить свою поездку в Австралию, лидеры QUAD решили провести свой саммит в Хиросиме, чтобы собраться вместе и отметить прогресс QUAD за прошедший год»,— сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Это будет третья очная встреча лидеров QUAD. На встрече будут присутствовать премьер-министры Австралии, Японии и Индии.

Изначально саммит QUAD должен был пройти в Сиднее. Однако его отменили, после того как президент США Джо Байден отказался от планов приехать Австралию из-за ситуации с госдолгом США. По этой же причине Джо Байден отказался ехать в Папуа—Новую Гвинею.

Объединение QUAD — четырехсторонний диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он был оформлен в организацию в 2007 году.

Анастасия Ларина