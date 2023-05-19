В Самаре при строительстве «Театральной» защитят два объекта культурного наследия

В Самаре при строительстве станции метрополитена «Театральная» планируется защитить два объекта культурного наследия регионального значения, расположенных на ул. Галактионовской, 107 и ул. Самарской, 182. Об этом сообщает администрация города.

«“Дом на усадьбе мещан Аржановых”, которому более 120 лет, планируют “отсечь” путем создания геотехнического барьера между котлованом станции и лестничным выходом. Это необходимо для ограничения перемещений здания, его защиты от влияния строительства станционного комплекса»,— сказано в сообщении.

На ул. Самарской, где находится историческое здание конца XIX века, будет укреплен грунтовый массив путем пропитки грунтов.

«В компенсационных работах, которые потребуется выполнить по двум объектам культурного наследия, есть некоторая разница. На улице Галактионовской, 107 возможно устройство вертикального барьера, поскольку станционный комплекс будет в стороне от данного здания. Этот барьер будет останавливать вибрационные и динамические воздействия. А на улице Самарской, непосредственно под домом № 182, будет проходить тоннель, и влияние на здание неизбежно. Его осадки нужно скомпенсировать. В связи с этим оптимально бурение под углом 9 градусов под 31 сваю, монтаж манжетных колонн. И когда начнется проходка, специалисты будут уплотнять грунт, – цитируются в сообщении слова главы ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александра Богданова.

Ранее в Самаре отменили очередные торги на строительство «Театральной». Причина — единственный участник, который не соответствует требованиям конкурса. Какая компания заявилась на торги, не уточняется. Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. По мнению депутата Александра Хинштейна, отмена торгов связана с арестом министра строительства Самарской области Николая Плаксина, который ранее работал в группе компаний «Волгатрансстрой».

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «“Театральную” поставили на паузу»

Сабрина Самедова