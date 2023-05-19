Кубанский депутат ГД Гусев выступил против «живодерского закона»

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев раскритиковал поправки в закон, разрешающие усыплять бездомных животных. Он назвал их «живодерскими». Чтобы не допустить их принятия, он собрал в Госдуме фактически первый общественный экспертный совет.

«Гражданское общество должно включиться. Москвичи уже с нами. Регионы подтянутся! А федеральная власть уже сказало свое слово. Антигуманный законопроект в пух и прах разнесен экспертизой петербургских и московских властей и жестко критикуется Администрацией Президента»,— отметил Дмитрий Гусев.

16 мая Госдума приняла в первом чтении изменения в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Сейчас законодательство запрещает умерщвлять бездомных животных. Новый документ предлагает дать регионам право самостоятельно определять порядок обращения с ними. Окончательно принять поправки планируют на следующей неделе.

Изменения в закон были разработаны после того, как 16 апреля в Оренбурге на восьмилетнего мальчика напала стая бездомных собак. Ребенок умер на месте.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram