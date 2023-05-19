ГИБДД выступила против запрета электросамокатов в центре Петербурга

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считают нецелесообразным ограничение движения электросамокатов на территории пяти районов Петербурга — Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского и Приморского. Об этом со ссылкой на ответ Госавтоинспекции на запрос петербургской Дирекции по организации дорожного движения сообщил 19 мая на своей странице «ВКонтакте» депутат Заксобрания города Алексей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснил парламентарий, свой отказ в ГИБДД мотивировали «отсутствием погибших и раненных в ДТП с новыми средствами передвижения в 2022 году». Кроме того, пишет господин Цивилев, в ведомстве сослались на отсутствие эффективных методов контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». «Это приведёт к дискредитации требований технических средств организации дорожного движения»,— процитировал он ответ ГИБДД.

«Ъ» писал, что в апреле петербургские депутаты-единороссы предложили ввести запрет катания на электросамокатах по тротуарам в историческом центре города. Парламентарии указали на высокий риск для пешеходов, которые могут быть сбиты и серьезно травмированы катающимися. Городские власти также заявили, что намерены запретить движение электросамокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади.

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