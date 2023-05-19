ГИБДД выступила против запрета электросамокатов в центре Петербурга

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считают нецелесообразным ограничение движения электросамокатов на территории пяти районов Петербурга — Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского и Приморского. Об этом со ссылкой на ответ Госавтоинспекции на запрос петербургской Дирекции по организации дорожного движения сообщил 19 мая на своей странице «ВКонтакте» депутат Заксобрания города Алексей Цивилев.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как пояснил парламентарий, свой отказ в ГИБДД мотивировали «отсутствием погибших и раненных в ДТП с новыми средствами передвижения в 2022 году». Кроме того, пишет господин Цивилев, в ведомстве сослались на отсутствие эффективных методов контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». «Это приведёт к дискредитации требований технических средств организации дорожного движения»,— процитировал он ответ ГИБДД.
«Ъ» писал, что в апреле петербургские депутаты-единороссы предложили ввести запрет катания на электросамокатах по тротуарам в историческом центре города. Парламентарии указали на высокий риск для пешеходов, которые могут быть сбиты и серьезно травмированы катающимися. Городские власти также заявили, что намерены запретить движение электросамокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади.