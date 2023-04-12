Волейбольный клуб «Белогорье» потерял шансы на призовые места в чемпионате России

В рамках четвертьфинальной серии Суперлиги волейбольный клуб «Белогорье» уступил новосибирскому «Локомотиву» со счетом 25:16. Соперник таким образом довел серию побед до двух и выбил белгородцев из борьбы за призовые места.

Регламент чемпионата предусматривает серии игр между командами, в которых одна из них должна победить дважды. В четвертьфинале в первом матче выиграл «Локомотив», а во втором — «Белогорье». После второй победы новосибирский клуб продолжит борьбу в полуфинале за первые четыре места.

«Белогорье» же будет бороться за места с пятого по восьмое. Его соперником стал нижегородский клуб АСК. Эта серия продлится до трех побед. Первые игры пройдут 16 и 18 апреля в Туле — из-за неспокойной обстановки на границе с Украиной «львы» не играют домашние матчи в Белгороде. На 21 апреля запланирован третий матч в Нижнем Новгороде. При необходимости четвертая игра состоится там же 23 апреля. При счете 2:2 серия завершится в Туле 27 апреля. Победитель будет бороться за пятое и шестое место, проигравший закончит выступления, так как игры за последние места не предусмотрены.

О прошлых неудачах клуба читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Белогорье" целится в десятку».

Александр Прытков

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