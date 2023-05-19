Власти попробуют в следующем сезоне вернуть в Белгород домашние матчи волейбольного клуба «Белогорье»

Белгородские власти будут пытаться вернуть домашние матчи волейбольного клуба «Белогорье» на «Белгород-арену». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее жители региона поинтересовались, чем матчи местного ФК «Салют», проходящие на белгородском стадионе, отличаются от волейбольных встреч в плане безопасности. Господин Гладков заметил, что это несправедливо. «Белогорье», напомним, домашние встречи проводит за пределами региона ради безопасности болельщиков и команды.

Как меняется тренерский штаб «Белогорья» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий