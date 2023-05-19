Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на пост главы Воткинска

Действующий глава Воткинска Алексей Заметаев и самозанятый из Можги Виталий Виноградов поборются за пост градоначальника. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города определила состав претендентов. Всего на конкурс документы подали пять человек. Каждый из них представил свою программу развития города и ответил на вопросы членов комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Воткинска Фото: пресс-служба администрации Воткинска

Напомним, также на пост градоначальника заявлялись начальник правового управления администрации города Александр Вдовин, директор Центра образования из Шарканского района Алексей Зорин и заместитель директора дворца культуры «Юбилейный» Игорь Перевозчиков.

Алексей Заметаев и Виталий Виноградов выступят со своими программами развития города перед депутатами городской думы 31 мая, после чего пройдет голосование.

Напомним, Алексей Заметаев был избран главой Воткинска в июне 2018 года на пятилетний срок.