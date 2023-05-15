Пять человек претендуют на пост главы Воткинска

В Удмуртии в Воткинске 11 мая завершился прием документов от кандидатов для участия в конкурсе на пост главы города. Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, всего на этот пост претендуют пять человек. Это действующий глава Воткинска Алексей Заметаев, начальник правового управления администрации города Александр Вдовин, директор Центра образования из Шарканского района Алексей Зорин, заместитель директора дворца культуры Юбилейный Игорь Перевозчиков и самозанятый Виталий Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Воткинская городская Дума Фото: Воткинская городская Дума

Конкурс пройдет 18 мая, далее набравшие больше всего баллов претенденты будут представлены депутатам городской думы, которые и выберут нового градоначальника.

Напомним, Алексей Заметаев был избран главой Воткинска в июне 2018 года на пятилетний срок.

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