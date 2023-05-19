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Коммерсантъ FM
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«Драгоценные» ошибки

Анна Минакова — об описании королевских украшений

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о нюансах в названиях драгоценностей, блиставших во время коронации Карла III и Камиллы.

Фото: Jacob King / PA / AP

Фото: Jacob King / PA / AP

После того, как все обсудили коронацию Карла III и Камиллы и детально посмотрели на украшения на ней, самое время обсудить, какие ошибки в своих рассказах часто допускали комментаторы.

Рассказывая о короне Карла, писали, что в ее переднем кресте есть рубин «Черный принц». Это не так. Там есть красная шпинель, которую долгое время принимали за другой драгоценный камень. Так что с того момента, как ошибка была обнаружена названием шпинели стало «Рубин Черного принца» — все три слова в кавычках.

К слову, вторая знаменитая шпинель, которую долго принимали за рубин — «Рубин Тамерлана», тоже оба слова в кавычках. Ее самой на коронации не было, но в украшении Камиллы, известном как коронационное колье, был бриллиант Лахор. Вот он ранее был в одном колье с той шпинелью.

В короне Камиллы был и «Куллинан V». В его названии и определении его как бриллианта, кажется, не ошибся никто, но вот многие, говоря об его огранке, называли термин «сердце». У камня действительно форма, отдаленно его напоминающая, однако современная одноименная огранка появилась только в 1900-е.

Избранные ошиблись, назвав тиару Кейт Миддлтон бриллиантовой, а это бижутерия из бисера и пайеток. Отдельный вопрос, конечно, зачем герцогиня надела на коронацию бижутерию, но это уже другая история.

Фотогалерея

Коронация короля Великобритании Карла III

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Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем &lt;BR>На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

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Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

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