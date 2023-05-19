«Драгоценные» ошибки

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о нюансах в названиях драгоценностей, блиставших во время коронации Карла III и Камиллы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacob King / PA / AP Фото: Jacob King / PA / AP

После того, как все обсудили коронацию Карла III и Камиллы и детально посмотрели на украшения на ней, самое время обсудить, какие ошибки в своих рассказах часто допускали комментаторы.

Рассказывая о короне Карла, писали, что в ее переднем кресте есть рубин «Черный принц». Это не так. Там есть красная шпинель, которую долгое время принимали за другой драгоценный камень. Так что с того момента, как ошибка была обнаружена названием шпинели стало «Рубин Черного принца» — все три слова в кавычках.

К слову, вторая знаменитая шпинель, которую долго принимали за рубин — «Рубин Тамерлана», тоже оба слова в кавычках. Ее самой на коронации не было, но в украшении Камиллы, известном как коронационное колье, был бриллиант Лахор. Вот он ранее был в одном колье с той шпинелью.

В короне Камиллы был и «Куллинан V». В его названии и определении его как бриллианта, кажется, не ошибся никто, но вот многие, говоря об его огранке, называли термин «сердце». У камня действительно форма, отдаленно его напоминающая, однако современная одноименная огранка появилась только в 1900-е.

Избранные ошиблись, назвав тиару Кейт Миддлтон бриллиантовой, а это бижутерия из бисера и пайеток. Отдельный вопрос, конечно, зачем герцогиня надела на коронацию бижутерию, но это уже другая история.