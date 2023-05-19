В двух районах Петербурга разрешили построить детский сад и поликлинику

Госстройнадзор Санкт Петербурга выдал разрешение на строительство в двух районах города новой поликлиники и детского сада на 180 мест.

Как сообщили в ведомстве 19 мая, новое дошкольное учреждение образования планируется построить на Октябрьской набережной (восточнее дома 112, корпус 6 литера Б) в Невском районе.

Здание детского сада будет трехэтажным. Согласно проектной документации, на его территории будут размещены бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кружковые помещения. Для детей раннего возраста запроектированы отдельные выходы на игровые площадки.

Детскую поликлинику, в свою очередь, построят в Красносельском районе. Социальный объект общей площадью 5,6 тыс. кв. м возведут на Ленинском проспекте (северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова). Единовременно ее смогут посещать 320 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга пообещали открыть в городе до начала следующего учебного года 12 новых школ. Также сообщалось, что в Купчино в детской поликлинике откроют водолечебницу с бассейном.

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