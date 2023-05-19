Воронежцы перевели банковским мошенникам 20 млн рублей за один день

Полиция в Воронежской области заявила, что в регионе был установлен «антирекорд» в сфере банковского мошенничества. За одни сутки было зарегистрировано сразу 19 сообщений о хищении денег со счетов жителя «путем обмана или злоупотребления доверием». Общий ущерб за день составил порядка 20 млн руб.

13 млн руб. из этой суммы пришлись на одну женщину, 50-летнюю жительницу Центрального района Воронежа. Как рассказали в полиции, два года назад она унаследовала после смерти мужа 9 млн руб. его сбережений. А накануне воронежанке позвонил «неизвестный», который представился сотрудником банка и сообщил ей, что «с картой происходят махинации», а кто-то якобы хочет оформить кредит на ее имя.

Для того, чтобы «отменить операцию», женщина, руководствуясь указаниями мошенника, пришла в отделение банка положила всю сумму на указанный им счет. Затем она взяла в кредит еще 4 млн руб. и положила их на тот же счет, чтобы «он был признан безопасным».

Звонивший, как рассказали в полиции, заверил, что в течение суток с жертвой мошенничества должны связаться «сотрудники ФСБ для розыска злоумышленников, которые пытались похитить деньги»

В течение тех же суток счет якобы должны были аннулировать и вернуть деньги. Этого не произошло — и женщина обратилась в полицию. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы».

В 2022 году с телефонным банковским мошенничеством мог сталкиваться каждый пятый житель Черноземья. Так оценивали ситуацию в «Лаборатории Касперского», одном из ведущих мировых производителей программного обеспечения для кибербезопасности. Ранее полиция в Воронежской области оценивала ущерб жителей региона от киберпреступности, телефонных мошенников и «дистанционных» краж с банковских карт по итогам 2022 года. По ее данным, общая сумма убытков за этот период составила 720 млн руб.

Сергей Калашников

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