С телефонным мошенничеством в 2022 году мог сталкиваться каждый пятый житель Черноземья

В «Лаборатории Касперского», одном из ведущих мировых производителей программного обеспечения для кибербезопасности, предоставили «Ъ-Черноземье» данные исследования о масштабах телефонного мошенничества в макрорегионе в 2022 году.

По оценке компании, в среднем в Черноземье каждый пятый житель по крайней мере раз в месяц мог получать с незнакомых номеров вызовы «с подозрением на мошенничество». В Воронежской области эта доля составила 21%, в Курской — 19,5%, в Белгородской и Тамбовской областях —18%. Наименьшие показатели были зафиксированы в Липецкой (17%) и Орловской (16%) областях. Компания дает оценку ситуации, исходя из анализа данных приложения Kaspersky Who Calls за январь-ноябрь 2022 года.

Ранее полиция в Воронежской области оценивала ущерб жителей региона от киберпреступности, телефонных мошенников и «дистанционных» краж с банковских карт по итогам 2022 года. По ее данным, общая сумма убытков за этот период составила 720 млн руб. По другим регионам Черноземья полиция таких данных публично пока не раскрывала.

В регионах Черноземья в течение 2022 года также возрастало количество кибератак на бизнес, сообщали ранее «Ъ-Черноземье» в «Лаборатории Касперского». В частности, в Орловской области сразу в восемь раз — значительнее, чем в большинстве регионов России,— увеличилось число заражений корпоративных устройств программами-шифровальщиками, требующими «выкупа». Эксперты отмечают случаи скоординированных атак на российскую IT-инфраструктуру с Украины и из других стран после начала спецоперации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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