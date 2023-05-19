Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка в пользу Петербурга

Прокуратура подала иск к журналисту Александру Невзорову (признан иностранным агентом) с требованием вернуть в собственность Санкт-Петербурга два земельных участка. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Невзорову (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александру Невзорову (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как утверждает истец, два участка в поселке Лисий Нос были приобретены Александром Невзоровым незаконно.

«Участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 указа президента от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился»,— следует из заявления прокуратуры. Истец просит суд лишить журналиста права собственности на эти участки и отдать их во владение города.

Материалы дела были переданы судье, однако к производству пока не приняты, уточняют в пресс-службе.

Напомним, в феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в распространении фейков в отношении вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Основанием для возбуждения дела стали прямые эфиры журналиста, в которых он обсуждал действия российской армии в Мариуполе и Буче. С марта 2022 года Александр Невзоров находится не в России.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург