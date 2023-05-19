Губернатор требует в 3 раза увеличить число рабочих на стройке школы в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал от подрядной организации, которая строит школу на улице Пашуковская в Ярославле, резко ускорить темпы работ и привлечь новых рабочих. Видеообращение главы региона размещено в его телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство школы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Строительство школы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» школу в Дзержинском районе должны построить к 30 июня 2023 года. Подрядчиком по муниципальному контракту выступает ООО «Русстройком», зарегистрированное в Москве. Михаил Евраев 19 мая побывал на объекте и выяснил, что школа готова на 70%. И потребовал в разы увеличить количество строителей на объекте.

«Такими темпами мы ничего не успеем. Осталось 30% пройти, это очень много. Поэтому, 300 человек. Мы ставим на контроль, я через неделю смотрю, если тут серьезное увеличение по численности. Ни на 20 человек увеличение, ни на 30, ни на 40. А серьезное увеличение в 2-3 раза», - заявил подрядчику Михаил Евраев.

Власти планировали, что 1 сентября школа на улице Пашуковская уже примет учеников.

Андрей Иванов