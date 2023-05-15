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Новую школу на улице Пашуковская в Ярославле могут не доделать в срок

Строительную готовность здания новой школы на улице Пашуковская в мэрии Ярославля оценили в 65%, зафиксировав отставание от графика производства работ. Данные приводит пресс-служба мэрии.

Строительство школы на улице Пашуковская

Строительство школы на улице Пашуковская

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Строительство школы на улице Пашуковская

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно муниципальному контракту на строительство школы, размещенному на портале госзакупок, изначально объект должен быть сдан к 30 ноября 2022 года. Потом к контракту с застройщиком ООО «Русстройком» добавилось дополнительное соглашение, по которому срок завершения работ определен 30 июня 2023 года. Но и эта дата может не стать окончательной.

«Строительная готовность – 65%. Зафиксировано отставание от графика производства работ на объекте. В настоящее время подрядной организацией принимаются меры по устранению отставания»,— отмечают в мэрии Ярославля.

На данный момент на объекте завершены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций и внутренних перегородок, установлены окна, сделаны наружные сети по теплу, воде и канализации. Выполнен пристенный дренаж и дренаж футбольного поля. Установлены 3 из 4 лифтов.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по отделке помещений, монтажу внутренних инженерных систем электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации и слаботочных систем. Завершается монтаж лифта. Начата огнезащитная обработка двух спортзалов и актового зала. Продолжаются работы по окраске фасада здания», — сообщают в мэрии.

Согласно графику производства работ, те же лифты в здании должны запустить к 31 мая, а слаботочные сети связи — к 30 мая. По состоянию на 2 мая подрядчик выполнил работ на сумму в 561,77 млн руб., а не выполнил - на сумму в 427 млн. При этом по данным ЕИС «Закупки» с учетом аванса ООО «Русстройком» уже выплачено 919,5 млн руб.

Андрей Иванов

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