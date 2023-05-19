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Коммерсантъ FM
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Песков уверен, что Россия найдет альтернативы для экспорта алмазов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза ограничить торговлю российскими алмазами, заявил, что «мировой рынок подвижен» и «богат альтернативными направлениями». Он также призвал дождаться конкретных решений ЕС.

«Давайте дождемся решений. Как показывает практика по другим товарам, другим продуктам, если их перестают покупать где-то, их начинают покупать в других местах. Лакуны здесь не образуются»,— заявил пресс-секретарь на брифинге.

Вчера, 18 мая, председатель Евросовета Шарль Мишель на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7 заявил, что Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами. В сегодняшнем совместном заявлении страны G7 также заявили о планах ограничить торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России.

Как сообщало в августе 2022 года со ссылкой на источники агентство Bloomberg, российская компания АЛРОСА, на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, почти восстановила экспорт до довоенного уровня. По данным агентства, экспорт приносил компании по $250 млн в месяц, то есть всего на $50–100 млн ниже февральских показателей.

За 2021 год Россия увеличила экспорт сырых алмазов на 26% — до 48,6 млн карат, на $4 млрд. Больше всего российских алмазов было продано в Бельгию (на $1,7 млрд), ОАЭ ($1,2 млрд), Индию ($755 млн). Совокупный объем добычи алмазов составил 39,1 млн карат.

Анастасия Ларина

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