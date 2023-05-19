Власти представили эскизы второй канатной дороги в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области представило эскизный проект второй канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. На слайдах показана сама переправа и две станции у аквапарка на проспекте Гагарина и на Заречном бульваре.

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Канатную дорогу по концессии с правительством региона построит группа компаний «Урбантех». Стоимость переправы составит 4,6 млрд руб. Общественные слушания по проекту строительства должны пройти в июне-июле. Однако против проекта выступили жители Заречного бульвара, они обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с аргументами о нарушении экологического законодательства.

В правительстве, впрочем, сообщили, что строительство канатной дороги поддерживают 68% нижегородцев. Опрос среди 900 горожан провели социологи.

Подробнее о проекте – в материале «Ъ-Приволжье» «Жителей рассаживают по кабинкам».

Владимир Зубарев