Белгородсоцбанк сократил активы и пассивы в 2022 году

Единственный региональный банк Белгородской области Белгородсоцбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2022 год по РСБУ. В прошлом году финорганизация сократила активы до 5,9 млрд руб. (6,6 млрд руб. в 2021-м). Объем пассивов банка также снизился до 4,2 млрд руб. (5,1 млрд руб. годом ранее).

Данные о выручке и чистой прибыли в отчетности не указаны, однако в ней сообщается, что требования по текущему налогу на прибыль в структуре активов сократились за 2022 год почти вдвое — с 30,9 до 17,9 млн руб. Неиспользованная прибыль составила 1 млрд руб., оставшись практически неизменной с прошлого года.

Средства клиентов в структуре пассивов банка существенно не сократились. Они составили 4,2 млрд руб. (4,7 млрд руб. в 2021-м). Объем чистой ссудной задолженности в структуре активов остался неизменным — 4,4 млрд руб. Вложения банка в ценные бумаги и иные финансовые активы снизились с 1,2 млрд до 882,8 млн руб.

В первом квартале 2023 года активы и пассивы Белгородсоцбанка, напротив, уже показали некоторый рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Общий объем активов за этот период увеличился с 5,91 до 5,98 млрд руб. Сумма пассивов выросла с 4,43 до 4,46 млрд руб.

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Сергей Калашников

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