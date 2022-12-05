Мэр Краснодара предложил на улице Чапаева сделать пешеходный Арбат

Глава Краснодара Евгений Наумов предложил вернуть улице Чапаева статус городского Арбата. На обсуждении у властей находится три варианта реорганизации улицы на участке от Рашпилевской до Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы спокойно можем в выходные дни ее перекрывать, ведь от перекрытия одной улицы не парализуем движение в центре города. Здесь смогут спокойно находиться и бизнес, и молодежь. Давайте еще раз это обсудим. Давайте посмотрим, как и какими силами мы это реализуем»,— отметил Евгений Наумов.

В мае 2021 года на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской организовали одностороннее движение, а также обустроили велодорожки с бордюрами. Однако позже там начали выявлять массовые нарушения водителями правил стоянки и остановки транспорта. Кроме того, велодорожки после ливней регулярно затапливает.

Чтобы решить эту ситуацию, предлагается реорганизовать автомобильное и пешеходное движение. В течение полугода там планируется капитально отремонтировать дорогу с устройством одной полосы движения шириной 3 м, мощенной гранитной брусчаткой, устроить велодорожки шириной 1,5 м и сети наружного освещения, а также переустроить инженерные сети. Кроме того, планируется благоустроить пешеходную и сервисную зоны общей шириной 5 м и высадить деревья и кустарники. Работы планируют выполнить за полгода.

Чтобы воссоздать на улице краснодарский Арбат, предлагается три варианта ее переустройства. Согласно первому, по четной стороне улицы Чапаева устроят заездные карманы, а по нечетной — поднимут уровень велодорожки в уровень с существующим тротуаром. Второй вариант предполагает устройство заездных карманов по нечетной стороне ул. им. Чапаева, а также ликвидацию велодорожки и расширение существующего тротуара. Согласно третьему варианту, на участке улицы проведут капремонт, при котором не предусмотрена парковка. Проектная документация уже передана для прохождения госэкспертизы.

Замглавы города Владимир Архипов предложил выбрать второй вариант, поскольку к его реализации можно приступить уже в первом квартале 2023 года. Евгений Наумов отметил, что в ближайшее время с привлечением всех необходимых служб посетит улицу и на месте примет решение.

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Татьяна Ручкина