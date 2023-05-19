Почетный консул Армении к 300-летию Екатеринбурга разместит на набережной арт-объект в форме сердца

Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян выступил с инициативой разместить на набережной арт-объект в форме сердца, символизирующий добро и соучастие местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления внешних связей Екатеринбурга Фото: Пресс-служба управления внешних связей Екатеринбурга

Как сообщили в управлении внешних связей Екатеринбурга, такой подарок дипломат решил сделать в честь 300-летия города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов инициативу поддержал.

Напомним, празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. Город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов. Юбилей должен оставить городу наследие, которое количественно обойдет наследие от 300-летия Нижнего Тагила.

Диана Сунагатуллина

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