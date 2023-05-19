Зарубежные СМИ: Что решил суд в отношении наследия Энди Уорхола?

Наследники Энди Уорхола проиграли суд об авторских правах — художника признали виновным в незаконном использовании чужой работы. Речь о фотографии певца Принса. В восьмидесятые Уорхол создал на ее основе серию шелкографий. Автор оригинального изображения утверждает, что узнала об этом только после смерти Принса, и решила подать в суд. Так в США началась многолетняя дискуссия о том, насколько допустимо использовать произведения других художников. О споре и его итогах — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters

Историю конфликта напоминает The Guardian. В 1984 году журнал Vanity Fair заказал Уорхолу изображение Принса, чтобы проиллюстрировать один из материалов. Художник создал серию картин на основе фотографии певца, которую сделала Линн Голдсмит. Ей заплатили $400 за лицензию. После смерти Уорхола серию выкупил его фонд, и в 2016 году знаменитая работа снова появилась в Vanity Fair. Журнал купил права на ее использование в спецвыпуске памяти Принса. Автору оригинальной фотографии не досталось ни денег, ни упоминания. Тогда-то и появился иск.

Как пишет The New York Times, этот спор поднимает вопрос так называемого добросовестного использования: может ли художник брать чужое произведение и на его основе создавать свое? И если да, то где границы? Верховный суд решил, что Уорхол эти границы нарушил. В аргументации говорится, что решающий фактор — это цель и характер использования чужой работы.

Судьи решили, что в этом деле цели были одинаковыми — коммерческая публикация. Именно для этого фотографию лицензировали. Совсем другое дело — знаменитые «Банки с супом Кэмпбелл», отмечает одна из судей. Цель логотипа товара — реклама, но, очевидно, что Уорхол использовал его не для этого.

Позицию суда поддержали в администрации президента США, отмечает CNN. Там привели в пример экранизации книг: хотя режиссер представляет собственную интерпретацию и привносит новые смыслы, это не дает ему права использовать чужую работу без лицензии.

И все же двое из коллегии Верховного суда были против такого решения. Они отмечают, что в свое время заимствовали и Марк Твен, и Стивенсон, и Шекспир, и даже Тициан, а подход Верховного суда может задушить творчество. Юристы, опрошенные CNN, осторожно соглашаются, что решение может повлиять на мир искусства.

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