Воронежские управляющие компании задолжали за воду более 19 млн рублей

Управляющие компании Воронежа накопили более 19 млн руб. долгов перед концессионером городского водоканала ООО «РВК-Воронеж», сообщили в пресс-службе компании.

Среди управляющих компаний, накопивших наибольший объем долгов, в «РВК-Воронеж» назвали ООО «Муром» (4,7 млн руб.), ООО УК «Наш регион» (3,3 млн руб.), АО «УК Ленинского района» (ГК «ПИК-комфорт», 2,9 млн руб.), АО «УК Левобережного района» (2,7 млн руб.), ООО «РЭК Центральный» (ГК «ПИК-комфорт, 2,3 млн руб.). Также среди «недисциплинированных плательщиков» с меньшими суммами — АО «УК Советского района» (ГК «ПИК-комфорт»), ООО «УК "Жилкомсервис"», ООО «УК "ЖК галактика"».

«Недополученные финансы могли быть направлены на модернизацию коммунальных сетей и улучшение качества обслуживания воронежцев»,— заверили в «РВК-Воронеж».

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», владеющая почти 30 воронежскими управляющими компаниями ГК «ПИК-комфорт» планирует продать этот бизнес. Губернатор Александр Гусев пообещал, что сделка пройдет под контролем властей. Бизнесом интересуются профильные воронежские и московские игроки, в их числе — ГК «Росводоканал», которой принадлежит ООО «РВК-Воронеж».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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