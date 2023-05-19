«Страсти на финише продолжают кипеть»

В этот уикенд может решиться судьба серебряных медалей чемпионата России по футболу. После того как «Ростов» и «Спартак» потеряли очки в прошлом туре, на второе место вышел ЦСКА, который опережает преследователей на четыре очка. До завершения чемпионата сталось всего три тура. И если армейцы выиграют у «Спартака», а «Ростов» проиграет «Краснодару», то ЦСКА досрочно станет вице-чемпионом. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 28-м туре чемпионата страны особняком стоит матч «Спартак»—ЦСКА. Внимания к нему много. Если быть до конца откровенным, то в этот уикенд в нашем футболе есть дерби, как его называют, всея Руси и остальные встречи. Мало того что вывеска «Спартак»—ЦСКА сама по себе привлекает внимание, так еще и с турнирной точки зрения этот матч очень важен. Ведь в случае победы серебро с большой долей вероятности возьмут армейцы, уверен бывший игрок красно-белых Андрей Тихонов: «Если ЦСКА выиграет у "Спартака", будет семь очков отрыва, и тогда уже "Спартаку" будет проблематично занять второе место. Если "Спартак" обыгрывает у себя дома ЦСКА, то как раз вся борьба будет впереди. И у "Спартака" довольно-таки неплохой график концовки».

Матч состоится на «Открытие Арене», и шансов обыграть принципиального соперника у красно-белых чуть больше, считают букмекеры. Коэффициент на победу «Спартака» в «Лиге ставок» — 2,5, а успех ЦСКА можно взять за 2,8. Ничья идет за 3,55. При этом проблемы красно-белых никуда не делись. И если посмотреть на спецпредложения в «Лиге ставок», где можно выбрать, какая из команд по итогам чемпионата займет место выше в турнирной таблице, многое станет ясно.

Пари на то, что «Спартак» опередит ЦСКА, идет с коэффициентом 4, а вот при ставке на армейцев коэффициент всего 1,25.Не верят букмекеры, что «Спартак» справится со сложностями, которых немало. О том, какие проблемы сейчас испытывают красно-белые, рассказал Эдуард Мор, который играл за «Спартак» в конце 90-х: «Первые таймы постоянно клуб весной проводит очень плохо. Плюс состав неоптимальный постоянно, постоянно оборона меняется. И там Георгия Джикии нет. Кроме того, "Спартак" много пропускает. Здесь ряд причин, я бы не назвал какую-то одну».

ЦСКА в весенней части чемпионата, наоборот, сама стабильность. Армейцев после зимней паузы называют командой без слабых мест. Красно-синие вышли в суперфинал Кубка России, где также считаются фаворитами. Да и в РПЛ они опережают «Спартак» и «Ростов» на четыре очка. К тому же главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не дает своим лидерам расслабиться и перед дерби пытается донести до болельщиков и футболистов, что проблемы «Спартака» сильно преувеличены:

«Не увидели настолько уж разбалансированного "Спартака", как его пытаются представить в прессе. Все это надумано. Команда заряжена, команда сражается. Может быть, не всегда это выражается в том результате, на какой рассчитывает команда, но мы не увидели в игре равнодушных и посторонних».

«Ростов», который, как и «Спартак» претендует на медали, звезд с неба не хватает, да еще в 28-м туре играет с «Краснодаром», так что нас ждет еще южное дерби. И, кстати, пока «Ростов» и «Спартак» теряли очки, к ним подобрался «Ахмат». Сейчас клуб из Грозного отстает всего на четыре очка. «Лига ставок» предлагает пари на то, что «Ахмат» займет место не ниже третьего с коэффициентом 15 или не ниже четвертого с коэффициентом 5. А это вполне возможно, если учесть, что команде в 29-м туре еще играть с «Ростовом».

Пока в наших чемпионатах «Ахмат» выше пятого места не поднимался, но в этот раз тренерский штаб и футболисты хотят поставить новый рекорд, уверяет полузащитник команды Артем Тимофеев: «Закончить как можно выше в турнирной таблице, поставить рекорд клуба — самое важное сейчас. И каждый футболист — максималист и хочет забраться как можно выше».

Внизу турнирной таблицы так же жарко. Здесь пока только «Торпедо» уже точно вылетает из РПЛ, а «Факел», «Крылья Советов», «Пари НН» и даже «Химки» еще сражаются за право остаться. И среди претендентов сейчас самый яркий футбол показывает «Факел», который одержал три победы подряд и в 28-м туре играет с «Локомотивом» в Москве. Так что, несмотря на досрочное чемпионство «Зенита», страсти на финише футбольного чемпионата продолжают кипеть.