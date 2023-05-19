Больше 700 случаев нарушения оплаты парковки зарегистрировали в Ижевске в мае

В столице Удмуртии по итогу трех недель мая зафиксировали 749 фактов нарушений оплаты на действующих платных парковках. Всего было оплачено 937 сессий, сообщает пресс-служба Центра цифровых компетенций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, платные парковки заработали в Ижевске с 1 февраля на улицах Красногеройская и Пушкинская. Они действуют с 8:00 до 20:00. В ночное время, выходные и праздники парковочное пространство останется бесплатным. Стоимость одного часа составляет 35 руб., а штраф за неоплату — 2 тыс. руб.