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Больше 700 случаев нарушения оплаты парковки зарегистрировали в Ижевске в мае

В столице Удмуртии по итогу трех недель мая зафиксировали 749 фактов нарушений оплаты на действующих платных парковках. Всего было оплачено 937 сессий, сообщает пресс-служба Центра цифровых компетенций.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, платные парковки заработали в Ижевске с 1 февраля на улицах Красногеройская и Пушкинская. Они действуют с 8:00 до 20:00. В ночное время, выходные и праздники парковочное пространство останется бесплатным. Стоимость одного часа составляет 35 руб., а штраф за неоплату — 2 тыс. руб.

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