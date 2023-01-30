Платные парковки заработают на улицах Красногеройская и Пушкинская в Ижевске с 1 февраля

С 1 февраля в столице Удмуртии начнут работу платные парковки на улицах Красногеройская и Пушкинская, сообщает пресс-служба муниципалитета. Действовать они будут с 8:00 до 20:00, а стоимость размещения составит 35 руб. в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

При этом в ночное время, а также в выходные и праздники парковочное пространство останется бесплатным. Кроме того, воспользоваться услугой бесплатно смогут многодетны семьи.

Напомним, на первом этапе планируется оборудовать 1,5 тыс. платных парковочных мест. При этом будет бесплатный период для высадки или посадки пассажиров составил 15 минут. Оплатить можно будет через мобильное приложение «Горпарковки», на портале или через смс. За неуплату предусмотрен штраф в размере порядка 2,5 тыс. руб.

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