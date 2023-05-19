Жители квартала Дружбы-Снежной-Энтузиастов проголосовали за его реновацию

За участие в программе комплексного развития территории (КРТ) проголосовали жители 31 дома в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов, сообщили в минграде Нижегородской области. Квартал будет перестроен: жильцов расселят, старые дома снесут, а на их месте появится новый жилой комплекс.

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Участие в голосовании по проекту КРТ принимали жители двух-, трех- и пятиэтажных многоквартирных домов. Это жилье уже в плохом состоянии, хотя большинство домов еще не были признаны аварийным. На территории также находится восемь аварийных домов. Они попадают под снос и расселение в обязательном порядке — по ним голосование не проводилось.

Кроме этого квартала в программу комплексного развития территорий ранее был включен участок в районе улицы Правды. То есть, всего в Ленинском районе по двум проекта КРТ предполагается снести 48 домов, включая 13 аварийных. Гражданам, попавшим под расселение, предложат денежные компенсации или квартиры в других домах. Однако собственники жилья в домах на улице Правды ранее пожаловались на условия обмена. По словам некоторых жильцов, суммы компенсации на покупку равноценного жилья не хватит, а новые квартиры им предложили практически на окраине города.

Подробнее о реновации кварталов — в материале «Ъ-Приволжье» «Развитие с задержкой».

Анастасия Еремина