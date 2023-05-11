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Развитие с задержкой

Нижегородский минград объявил первые торги по земельным участкам под КРТ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области запустило собственную программу торгов на получение земельных участков под комплексное развитие территорий. Первой площадкой, которую областные власти выставили на продажу с начальной ценой почти 2,5 млн руб., стал квартал из девяти деревянных домов на улице Правды. Вместо них здесь планируется возвести многоэтажки и паркинг. Жителям из расселяемых домов должны предложить компенсации или равноценное жилье. Они говорят, что предлагаемой компенсации на покупку равноценного жилья не хватит, а новые квартиры им дают практически на окраине города. Тех, кто отказывается от всех предложенных вариантов, принудительно переселяют в пригород.

Нижегородский минград ищет желающих застроить улицу Победы

Нижегородский минград ищет желающих застроить улицу Победы

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нижегородский минград ищет желающих застроить улицу Победы

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде 11 мая стартовал прием заявок на аукцион, где будет торговаться земельный участок под комплексное развитие территории в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева. Организатором торгов выступает подконтрольное региональному минграду ГБУ «Институт развития агломерации Нижегородской области». Общая площадь участка под застройку составляет 1,84 га. Начальная цена аукциона —- 2,46 млн руб., шаг аукциона — 5% от его начальной цены. Заявки на участие будут приниматься до 15 июня включительно. Итоги аукциона планируется подвести в начале июля.

По данным Института развития агломерации, при реализации проекта будут расселены жители четырех ветхих и пяти аварийных многоквартирных жилых домов, построенных в 1920–1930 годы. Они будут снесены, на их месте должны будут появиться многоквартирные дома с переменной этажностью. Первые этажи проектируются под коммерческие и торговые помещения. Внутреннее пространство дворов должно быть благоустроено. Осенью 2022 года проект КРТ в районе улицы Правды вызвал много споров в областном минграде. Министерство просчитало шесть вариантов развития квартала с высотностью новой застройки от девяти до 21 этажа. Соотношение жилых и нежилых помещений в новой застройке составит 97% и 3% соответственно. Также планируется возведение двухэтажного паркинга.

Прежде чем начать снос домов, необходимо решить вопрос с их расселением. Собственникам должны выплатить компенсации или предоставить равнозначное жилье.

Пока этими вопросами занимается администрация города. Жители говорят, что за трехкомнатную квартиру им предлагают 3,6–3,8 млн руб. Купить аналогичное жилье в соседних домах на эти деньги невозможно. Некоторые из них еще в 2022 году через суд добились, чтобы вместо выплаты компенсации им было предоставлено готовое жилье. При этом варианты расселения им тоже не нравятся. Из микрорайона с развитой транспортной и социальной инфраструктурой им предлагают переехать в ЖК «Корабли» в Сормовском районе, ближе к окраине Нижнего Новгорода. Тех, кто отказался от всех предложенных вариантов, принудительно переселяют в поселок Доскино.

«Теоретически можно получить квартиру в "Кораблях", чтобы продать ее и купить что-то более подходящее. На самом деле сейчас в этом ЖК уже продаются квартиры, полученные людьми в рамках различных программ переселения. Очередь из покупателей к ним не выстраивается», — рассказали «Ъ-Приволжье» жители улицы Правды.

Торги по КРТ на улице Правды стали первым аукционом, который с опозданием более чем на год смог провести областной минград. Ранее в министерстве заявляли, что аукционы по КРТ начнутся в конце 2021 года — начале 2022-го. Пилотной площадкой под первое КРТ в Нижнем Новгороде был запланирован участок с историческим кварталом «Красный просвещенец». Проект «застрял» после того, как часть жителей квартала выступили против его сноса. По итогам длительного обсуждения минград перенес сроки застройки этого квартала, и пальма первенства перешла к кварталу на улице Правды.

По «Красному просвещенцу» минград готовит новый проект, в котором будут сохранены по 6–15 этажей. Предварительно новый план КРТ одобрен региональным штабом по вопросам градостроительной политики. До конца июня должен быть согласован мастер-план площадки и подготовлен проект решения по КРТ «Красного просвещенца».

Андрей Репин

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