В центре Ярославля сделают сказочное пространство

В Ярославле на площади Юности будет оформлено специальное сказочное пространство. Об этом заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь перед театром

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Площадь перед театром

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», глава региона побывал в театре юного зрителя, который сейчас находится на реконструкции. Помимо преображения самого объекта, планируется поменять и территорию вокруг него.

«Перед входом оформим пространство "Сказка". Фонтан на площади перед зданием сделаем музыкальным. Обговорили с департаментом культуры и дирекцией театра подсветку объекта. Мы гордимся нашим театром и хотим, чтобы он выглядел соответствующе и стал еще одной яркой достопримечательностью Ярославля»,— заявил Михаил Евраев.

Сам театр после реконструкции должен вновь открыться в 2024 году.

Андрей Иванов