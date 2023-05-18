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Ярославский губернатор рассказал об условиях объединения двух театров

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел встречу с трудовыми коллективам театров юного зрителя и кукол. Глава региона заявил, что менеджмент у двух театров будет общий. Информация размещена в телеграм-канале губернатора.

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам господина Евраева коллективы ТЮЗа и театра кукол волнует тема объединения двух структур.

«Театры будут самостоятельными, продолжат существовать каждый сам по себе, сохранят свои статусы, но система управления будет единой. Не может в одном здании быть двух хозяев. Ни к чему хорошему это не приведет. Но вопросы руководства – это исключительно менеджмент»,— разъяснил Михаил Евраев.

Здание обоих театров на площади Юности сейчас находится на капитальном ремонте. Предполагается, что он завершится в 2024 году.

Андрей Иванов

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