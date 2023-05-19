Раненый ВСУ на огороде мирный житель Белгородской области находится в реанимации в тяжелом состоянии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении к жителям сообщил о состоянии пострадавшего вчера под украинским обстрелом села Нижнее Березово Шебекинского округа. Гражданский получил ожоги 80% площади тела, он находится в реманимации.

«Человек получил тяжелые ранения. Находится в больнице в Белгороде, в реанимации. Он в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения»,— рассказал губернатор.

В результате вчерашнего обстрела села Нижнее Березово ВСУ погибли два человека. Населенный пункт был атакован снарядами реактивной системы залпового огня «Град». На месте скончались женщина и мужчина, которые в это время сажали картошку на огороде. Получивший тяжелые ожоги и множественные осколочные ранения, но выживший — супруг погибшей женщины.

«Вчера был очень тяжелый день»,— констатировал губернатор. Погибшие стали 33-м и 34-м мирными жителями Белгородской области, скончавшимися в результате действий украинских военных.

Сергей Калашников

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