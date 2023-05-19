Первоуральск могут добавить в маршрут «наземного метро» Екатеринбурга

Первоуральск может стать первым городом-спутником Екатеринбурга, куда пустят «наземное метро». Планы по включению города в маршрут Екатеринбургского центрального пассажирского кольца обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Сейчас в разработке находятся два маршрута кольцевой электрички вокруг Екатеринбурга: «Новокольцовский» — до аэропорта Кольцово через МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и будущий кампус УрФУ, также «Юго-Западный» — до районов Солнечный, Академический, Широкая речка.

Напомним, СвЖД презентовала концепцию «наземного метро» в 2021 году. Стоимость строительства «наземного метро» составит более 100 млрд руб. Маршруты будут выполняться на электропоездах «Ласточка». В феврале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что стоимость проезда в «наземном метро» составит 35 руб.

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