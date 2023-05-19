В Самаре ограничат движение по улице 3-й проезд на участке от пр. Карла Маркса до ул. Гаражной. Мера будет действовать c 05:00 (MSK+1) 19 мая до 23:59 (MSK+1) 19 июня. Приостановка движения связана с проведением работ по реконструкции теплотрассы. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что в городе ограничат движение тяжеловесного транспорта с 10:00 до 22:00 (MSK+1) с 20 мая по 31 августа текущего года. Речь идет об автомобилях, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории России при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия.