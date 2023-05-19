В Самаре ограничат движение по улице 3-й проезд на участке от пр. Карла Маркса до ул. Гаражной. Мера будет действовать c 05:00 (MSK+1) 19 мая до 23:59 (MSK+1) 19 июня. Приостановка движения связана с проведением работ по реконструкции теплотрассы. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в городе ограничат движение тяжеловесного транспорта с 10:00 до 22:00 (MSK+1) с 20 мая по 31 августа текущего года. Речь идет об автомобилях, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории России при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия.

Ани Айвазян