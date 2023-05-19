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Коммерсантъ FM
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Аксенов рассказал о сбитых над севером Крыма беспилотниках

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ночью в северном Крыму силами ПВО были сбиты четыре БПЛА.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вчера, 18 мая, восемь вагонов с зерном сошли с рельсов в результате «постороннего вмешательства». Пострадавших нет, однако в результате было повреждено около 150 м дорожного полотна. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что за «подрывом путей» стоит Украина.

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