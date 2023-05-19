В минспорте Удмуртии прокомментировали переход биатлонистки Ульяны Нигматуллиной в команду Тюменской области

Решение биатлонистки из Удмуртии Ульяны Нигматуллиной было обдуманным и взвешенным. Так переход двукратного призера Олимпийских игр в команду Тюменской области прокомментировал министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба союза биатлонистов России Фото: пресс-служба союза биатлонистов России

«Такое решение Ульяна Нигматуллина приняла в первую очередь в связи с необходимостью получить новый опыт, эмоции, энергию от смены места и окружения, которые необходимы для достижения новых результатов»,— рассказал «Ъ-Удмуртия» господин Парахин.

Напомним, о переходе Ульяны Нигматуллиной в другую команду сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера тюменской команды Максима Кугаевского.

Ульяна Нигматуллина — серебряный и бронзовый призер Олимпийских Игр, чемпионка в гонке преследования и бронзовый призер в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке, абсолютная чемпионка мира среди девушек 2013 года, двукратная чемпионка Европы по биатлону среди юниорок, бронзовый призер III Всемирных зимних военных игр в Сочи в спринте и чемпионка игр в командном зачете, чемпионка мира по летнему биатлону в смешанной эстафете, заслуженный мастер спорта России. В составе сборной России биатлонистка выступает с сезона 2010-2011 гг.

Напомним, в апреле 2022 года спортсменка в эфире «Матч ТВ» высказалась в негативном ключе о материальном обеспечении в Удмуртии. Она сказала, что ей стыдно называть сумму призовых, которую она получила от Удмуртской республики за медали Олимпиады в Пекине, и ей обидно, что в других регионах призовые за медали выше. Тогдашний глава минспорта республики Александр Варшавский сказал «Ъ-Удмуртия», что профессиональные спортсмены всегда ищут наиболее благоприятные условия, и в переходе из сборной одного региона в сборную другого нет ничего необычного. Тогда же стало известно, что в сборную Тюменской области перешел другой известный биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын.

Подробнее об этом читайте в материале «Это нормальная конкурентная борьба, в том числе между регионами».