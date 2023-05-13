Биатлонистка Ульяна Нигматуллина из Удмуртии перешла в команду Тюменской области

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина перешла из сборной Удмуртии в команду Тюменской области. Об этом со ссылкой на слова главного тренера тюменской команды Максима Кугаевского сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

«Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область»,— рассказал господин Кугаевский.

Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина из Удмуртии последний сезон пропустила в связи с рождением ребенка.

Напомним, в апреле 2022 года спортсменка в эфире «Матч ТВ» высказалась в негативном ключе о материальном обеспечении в Удмуртии. Она сказала, что ей стыдно называть сумму призовых, которую она получила от Удмуртской республики за медали Олимпиады в Пекине, и ей обидно, что в других регионах призовые за медали выше. Тогдашний глава минспорта республики Александр Варшавский сказал «Ъ-Удмуртия», что профессиональные спортсмены всегда ищут наиболее благоприятные условия, и в переходе из сборной одного региона в сборную другого нет ничего необычного. Тогда же стало известно, что в сборную Тюменской области перешел другой известный биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын.

Подробнее об этом читайте в материале «Это нормальная конкурентная борьба, в том числе между регионами».

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