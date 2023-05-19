Владельца майнинг-фермы, расположенной в подвале жилого дома, разыскивают в Иркутской области

В подвале многоквартирного дома в Братске Иркутской области правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для майнинга. В помещении находилось более 60 устройств, из них 10 были подключены, остальные упакованы, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки определен ущерб, нанесенный ресурсоснабжающим организациям из-за нелегального потребления электроэнергии. По оценке специалистов, он составил более 1,2 млн руб.

В настоящее время ведется поиск владельца оборудования. Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием (ст. 165 УК РФ).

В начале мая этого года сотрудники ГУ МВД Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Иркутской области по факту незаконного подключения майнинговой фермы к электросетям (ст.165 УК РФ). Подозреваемый установил 41 единицу майнингового оборудования в подвале многоквартирного дома. Предварительная сумма ущерба ресурсоснабжающей организации составила более 1 млн руб.

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Лолита Белова