На майнера из Иркутска возбудили уголовно дело за миллионный ущерб

Сотрудники ГУ МВД Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя по факту незаконного подключения майнинговой фермы к электросетям (ст.165 УК РФ). Подозреваемый установил 41 единицу майнингового оборудования в подвале многоквартирного дома. Предварительная сумма ущерба ресурсоснабжающей организации составила более 1 млн руб.

О подозрительно высоком расходе электричества в полицию сообщили сотрудники электросетевой компании. В ходе проверки, правоохранители обнаружили в подвальном помещении оборудование для майнинга и его владельца. Как выяснилось позже, подключение к сети было незаконным и в обход счетчика учета.

В апреле этого года полицейские Иркутской области пресекли деятельность нелегальной майнинг фермы, расположенной на территории производственной площадки. Правоохранителями было изъято более 200 устройств для добычи криптовалюты.

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Лолита Белова