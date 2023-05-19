Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге суд признал недействительным диплом президента СБР Виктора Майгурова

Кировский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова по специальности «юриспруденция». Суд обязал уничтожить документ, который господин Майгуров получил в 2001 году в Уральского института коммерции и права, сообщает ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иск о признании диплома недействительным был подан в марте прокурором Кировского района Екатеринбурга ради «защиты интересов неопределенного круга лиц и Российской Федерации». Решение суд вынес заочно.

Виктор Майгуров родился в 1969 году в Северо-Уральске Свердловской области. Советский, белорусский и российский биатлонист. Двукратный бронзовый призер Олимпиады (1998, 2002). Трехкратный чемпион мира (1996, 1997, 2000). Заслуженный мастер спорта России. В 2020 году он возглавил СБР, а в 2022 году победил на повторных выборах главы организации.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...