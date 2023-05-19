Почетный президент Международной федерации хоккея Фазель возглавил судейскую комиссию КХЛ

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель возглавил судейскую комиссию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил президент лиги Алексей Морозов. По его словам, господину Фазелю самому «это было интересно».

«Большой человек, согласился помочь нам. Он желает всегда помогать на условиях, что мы его услышим... Он отмечает качество игры и игроков, а также считает, что наше судейство одно из лучших в мире»,— заявил господин Морозов (цитата по «РИА Новости»).

Ране Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год. В пресс-службе КХЛ говорили, что господин Фазель будет помогать в том числе с решением стратегических вопросов развития лиги. Сам он уточнял, что не подписывал контракт с КХЛ.

Лаура Кеффер