Кокорин признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра по футболу

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его признали лучшим игроком национального чемпионата в сезоне-2022/23, сообщила в Twitter пресс-служба ФК.

32-летний Кокорин в нынешнем сезоне провел за «Арис» 28 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

«Арис» лидирует в турнирной таблице с 71 очком после 34 игр. В следующем матче 20 мая он на своем поле сыграет с «Омонию».

Кокорин играет за «Арис» с 2022 года. Он перешел в кипрский клуб на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Ранее он играл в московском «Динамо» (2008–2013, 2013–2015), «Анжи» (2013), «Зените» (2016–2019, 2020), «Спартаке» (2022) и «Сочи» (2022).

Лаура Кеффер