Активисты прервали выступление главы Минэнерго США в Вашингтоне

Активисты, протестующие против строительства газопровода в штате Западная Вирджиния, прервали речь министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Она выступала на организованной газетой Politico в Вашингтоне конференции, когда к сцене прорвались несколько активистов. Их увела охрана, никто не пострадал.

Конференция, на которую пригласили госпожу Грэнхолм, посвящена энергетической отрасли. После инцидента министр заверила, что понимает суть проблемы, которой недовольны протестующие. «Все признают, что мы находимся в этом промежуточном периоде. Мы движемся в направлении экологически чистой энергетики»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Активисты опасаются, что газопровод в Западной Вирджинии приведет к загрязнению окружающей среды, а также усилит процесс изменения климата.

Во Всемирной торговой организации (ВТО) говорили, что более эффективный ответ на изменение климата потребует усиления международной торговли, а не отказа от нее. В ВТО предлагали снижать тарифы и устранять нетарифные барьеры для торговли товарами и технологиями, способствующими переходу к низкоуглеродной экономике, а также создать мировую схему торговли сокращениями выбросов по аналогии с обычной торговлей.

Лаура Кеффер