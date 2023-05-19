Для спасения Саши Титова не хватает 697 071 руб.

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «В связи с тяжелым течением лейкоза и наличием генетических мутаций Саша относится к группе высокого риска рецидива. После трансплантации костного мозга для закрепления ремиссии и предотвращения осложнений мальчику необходим прием препарата ксоспата. В отделении препарат отсутствует».

Стоимость лекарства 1 710 005 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 900 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Урал» собрали 112 934руб. Не хватает 697 071 руб.

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